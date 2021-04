Incident dans une partie du réseau de distribution d'électricité des installations de Natanz

Téhéran (IRNA)-L’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) a signalé un incident dans une partie du réseau de distribution d'électricité de l'installation d'enrichissement de Natanz et a déclaré : "La cause de l'incident est sous enquête et des informations complémentaires seront annoncées ultérieurement."

Behrouz Kamalvandi, le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, affirme que l'incident a affecté une partie du réseau de distribution d'électricité de Natanz.

Selon M.Kamalvandi, l'incident n'a fait aucune victime ni contamination et fait l'objet d'une enquête. "De plus amples informations seront communiquées ultérieurement", a-t-il ajouté. L'année dernière, une explosion a frappé une chaîne de montage de centrifugeuses à Natanz, ce que l'Iran a qualifié d' "acte de sabotage". Le chef de l'Organisation iranienne de l'Energie atomique (OIEA), Ali Akbar Salehi, l'a imputé aux ennemis.