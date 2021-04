L'Iran et la Bulgarie signent un mémorandum de coopération

Selon IRNA, citant l'ambassade de la République islamique d'Iran en Bulgarie, conformément aux dispositions de ce document de coopération, les relations entre les deux pays seront développées dans les domaines spécialisés des deux ministères, et en plus de la coopération sur plan des relations de travail, des politiques actives de l'emploi, de la formation professionnelle des salariés et des chômeurs et des envois de main-d'œuvre, les deux parties travailleront ensemble pour le soutien et l'assistance sociale aux groupes vulnérables, la protection technique et la santé, le développement de la sécurité sociale et le système de retraite.