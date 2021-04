Les centrifugeuses IR1 endommagées de Natanz seront remplacées par de centrifugeuses de nouvelles générations (Téhéran)

En évoquant l'incident du site d'enrichissement de Natanz, Saeid KhatibZadeh a déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle: "Il est trop tôt pour juger de l’ampleur des dégâts à Natanz. Des équipes d'enquêtes sont en train d'analyser l'incident. Les équipements de Natanz était des centrifugeuses de première génération, et des centrifugeuses plus avancées sont en cours de remplacement. Ce qui s'est passé à Natanz ne freine pas l'industrie nucléaire iranienne et n'influe pas le procès des négociations pour la levée des sanctions."

"Cet incident ne réduit pas la puissance nucléaire de l'Iran. Toutes les centrifugeuses qui sont sorties du fonctionnement étaient du type IR1, et elles seront remplacées par de centrifugeuses de générations avancées. L'Iran ne tombe pas dans le piège rusé des Sionistes. Bien sûr, avec cette action, le régime sioniste a tenté de se venger du peuple iranien pour sa résistance et son comportement sage. Le comportement de l'Iran sera une vengeance contre le régime sioniste, la vengeance qui se réalisera en son temps.", a ajouté le porte-parole de la diplomatie iranienne.

L’Organisation iranienne de l’énergie atomique a signalé hier un incident dans une partie du réseau de distribution d'électricité de l'installation d'enrichissement de Natanz.

L'année dernière, une explosion a frappé une chaîne de montage de centrifugeuses à Natanz, ce que l'Iran a qualifié d' "acte de sabotage".

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench