L'incident de Natanz n'a pas entraîné de blessures humaines ni de pollution nucléaire

Behrouz Kamalvandi a déclaré: "Dimanche matin, un accident s'est produit dans une partie du réseau de distribution d'électricité du complexe d'enrichissement de Shahid Ahmadi Roshan (Natanz), qui n'a heureusement pas entraîné de blessures humaines ni de pollution nucléaire."

"Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête et des informations complémentaires seront annoncées ultérieurement.", a ajouté ce responsable iranien.

"J'ai 40 ans d'expérience diplomatique et je travaille dans l'industrie nucléaire depuis 8 ans. Grâce à l'expertise, à l'engagement et au sacrifice des experts de l'industrie nucléaire du pays, la victoire dans ce domaine est certaine pour l'Iran et je ne doute pas que nous réussirons dans la réalisation de nos buts.", a conclu le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

