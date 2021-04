La priorité de l'Iran est de développer les relations avec les pays voisins

Selon l'IRNA, dans un message posté dimanche 11 avril sur Twitter, Mohammad Shariatmadari a écrit : « Aujourd'hui, je suis à Bagdad pour rencontrer les responsables du pays ami de la République d'Irak et signer une feuille de route quinquennale pour une coopération bilatérale et conjointe dans divers domaines : les relations liées au travail, l’emploi, la protection sociale et la formation technique et professionnelle. "

Le ministre iranien des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale, a rencontré à cette occasion les ministres irakiens du travail et des finances avant de visiter les expositions et ateliers du ministère irakien du travail et des affaires sociales.

Les ministres iranien et irakien du Travail ont signé dimanche un plan d'action commun pour la coopération et l'échange d'expériences dans les domaines de l'éducation, du développement et des affaires sociales.

Le Ministre des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale de la République islamique d'Iran est arrivé dimanche matin à Bagdad pour une visite de trois jours afin de discuter avec les autorités du pays voisin et ami et de signer plusieurs mémorandums de coopération avec son homologue irakien.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**