Zarif insiste sur la poursuite de l'enrichissement d'uranium en Iran

Le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, qui a assisté lundi à une session de la commission parlementaire de la sécurité nationale et de la politique étrangère, a qualifié l'incident de l'installation d'enrichissement de Natanz de «terrorisme nucléaire».

La réponse de l'Iran à l'acte de sabotage est d'utiliser cette menace comme une opportunité d'installer des centrifugeuses plus récentes et plus avancées dans l'installation d'enrichissement nucléaire, a déclaré le porte-parole de la commission parlementaire Abolfazl Amouei citant Zarif aux députés siégeant à la commission.

«À propos de l'incident survenu sur le site nucléaire de Natanz, Zarif a déclaré que différents aspects de l'incident faisaient l'objet d'une enquête, mais les premières évaluations indiquent que des actes criminels et du terrorisme nucléaire ont eu lieu, c'est pourquoi cela pourrait être nocif.

Bien qu'aucune fuite matérielle ne se soit produite, ils ont tenté d'influencer le programme nucléaire et le processus d'enrichissement du site nucléaire de Natanz en sabotant l'électricité », a déclaré Amouei.

Amouei a ajouté: «Selon M. Zarif, la réponse de l'Iran sera que, premièrement, l'enrichissement ne s'arrêtera pas du tout. Nous essayons de transformer cette menace en opportunité en remplaçant les centrifugeuses de première génération par des centrifugeuses plus récentes et plus puissantes. »

