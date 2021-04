Le Royaume-Uni insiste sur la relance des avantages de l’accord nucléaire iranien

Une source du ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré lundi à IRNA: «Nous nous félicitons des négociations et notre priorité reste de travailler avec les membres de cet accord et les États-Unis pour trouver une solution diplomatique et aller de l'avant».

Il a déclaré que le gouvernement de Londres s'était engagé à trouver une solution qui rétablira les avantages du JCPOA pour toutes les parties. «Nous exhortons toutes les parties à saisir cette opportunité», a déclaré la source.

Les diplomates des membres du JCPOA ont discuté à différents niveaux dans la capitale autrichienne depuis mardi dernier pour reconstruire l'accord nucléaire d'une manière qui mettra à l'épreuve les avantages de l'Iran rampant.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**