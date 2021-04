L’Eclipse sera projeté au Festival français Côté Court

Réalisé par Raha Amirfazli, Alireza Ghasemi, «Eclipse» est un produit conjoint de l'Iran et de la France.

Le synopsis d'Eclipse dit: «Saaghi et ses deux amis sont venus dans le plus grand parc de Téhéran pour prendre des photos de l'éclipse totale d'un an sur un siècle annoncée plus tard dans l'après-midi.

Espiègles et rebelles, ils volent un support de caméra, mentent à leurs parents et discutent des garçons ainsi que d'une prochaine fête.

Leurs pérégrinations les mènent dans une partie reculée du parc. Alors que le soleil disparaît, Saaghi voit quelque chose qui aurait dû rester caché.

Le casting comprend Faraz Modiri, Payman Naimi, Anita Bagheri, Paniz Esmaili, Khorshid Cheraghipour.

Depuis 29 ans, Côté court identifie les cinéastes et artistes d'aujourd'hui et de demain à travers des formes courtes: courts-métrages de fiction, essais, films expérimentaux, art vidéo, films d'animation et documentaires de moins de 60 minutes.

La 30e édition du festival se tiendra du 16 au 22 juin en France.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**