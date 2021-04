Araghchi annonce le début de l'enrichissement à 60% en Iran

Selon l'IRNA citant le service de presse du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, qui s'est rendu aujourd'hui mardi 13 avril à Vienne pour poursuivre les pourparlers de la commission mixte du Plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien (PGAC, JCPOA, selon son acronyme anglais), a annoncé la nouvelle.

Dans une lettre émise ce mardi à l’adresse du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, le vice-ministre des Affaires étrangères a annoncé l’enrichissement à 60% par l’Iran.

Le diplomate de haut rang a également annoncé que 1 000 centrifugeuses supplémentaires avec 50% de capacité en plus seront ajoutées aux machines de Natanz. A cela s’ajoute le remplacement des machines endommagées.

La 18e réunion de la Commission mixte du PGAC a débuté en ligne le 2 avril 2021, avec la présence des représentants iraniens et des 4+1 (Chine, Russie, France, Royaume-Uni+Allemagne).

La réunion s'est poursuivie sous forme présentielle à Vienne, et deux groupes de travail chargés de la levée des sanctions et des mesures réversibles nucléaires de l’Iran (prises en riposte à la violation par Washington) préparent ce que les États-Unis et l'Iran devraient faire.

