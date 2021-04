Le tennis féminin iranien dans une démarche de progrès permanent

Dans une interview accordée à l'IRNA, Farnaz Fassihi a ajouté à propos de la situation du tennis féminin iranien: "La situation du tennis féminin est devenue plus professionnelle. Les joueuses de tennis de moins de 18 ans ont maintenant un classement mondial de 300, ce qui est un grand honneur pour nous. Le tennis féminin iranien a un plan à long terme et j'espère que nous obtiendrons de meilleurs résultats dans les années à venir."

"Maintenant, sur environ 60 personnes qui jouent professionnellement, selon le classement mondial, nous avons invité 14 personnes au camp de l'équipe sélectionnée pour les compétitions de la Malaisie, et 6 joueuses de tennis seront envoyées à cet événement sportif.", a souligné Fassihi.

"En plus des compétitions en Malaisie qui auront lieu en juillet, les championnats internationaux de la jeunesse des moins de 18 ans seront accueillis par l'Iran à deux niveaux, et pour la première fois, l'Iran accueille des compétitions internationales. Ces deux événements seront accueillis par les provinces de Fars et d'Azerbaïdjan occidental en mai et juin.", a précisé l'entraîneur-chef de l'équipe d'Iran de tennis féminin.

