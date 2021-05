"Le Petit Prince" français arrive à un petit village iranien

Les ruelles d'un village de la province de Hamedan, dans l'ouest de l'Iran, portent toutes le nom des chefs-d'œuvre littéraires du monde. Cette initiative a donné au village du Bas-TadjAbad un statut unique et l'a rendu célèbre dans la région.

"Le Jardin de roses" de Saadi, "Le Livre des Rois" de Ferdowsi, "Le Petit Prince" d'Antoine de Saint-Exupéry, "Cent ans de solitude" de Gabriel García Márquez, "L'Alchimiste" de Paulo Coelho, "Le Don paisible" de Mikhaïl Cholokhov et "La ligne verte" de Stephen King sont parmi les ouvrages dont les noms ornent les ruelles de ce petit village.

Le village de Bas-TadjAbad est situé dans la ville de Bahar de la province de Hamadan. La réputation de ce village est due à l'esprit culturel et à la passion de lecture chez ses habitants. Il y a une bibliothèque avec 6 000 livres dans ce village bibliophile.

Le nom des ruelles est sélectionné en fonction de l'ambiance du village et avec le vote des habitants, et sur le tableau de chaque ruelle, en plus des titres persan et anglais, son équivalent kurde est également écrit, ce qui montre l'identité kurdophone de ce village iranien.

