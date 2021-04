Rouhani souligne la nécessité d'une coopération continue entre Téhéran et Ankara

Hassan Rouhani lors d'une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan mercredi soir, félicitant le gouvernement et le peuple pour le mois sacré du Ramadan, a déclaré: «Les relations entre les deux pays sont fondées sur l’amitié et le développement. La coopération entre les deux pays peut aider à renforcer les relations amicales et jouer un meilleur rôle dans la région.»

Le Président a considéré les relations sincères et amicales avec la Turquie comme un pays voisin et musulman d'une grande importance pour l'Iran et a souligné le développement et l'approfondissement des relations avec ce pays dans divers domaines politiques, économiques et commerciaux.

Se référant à l'épidémie généralisée d'une nouvelle vague de COVID-19 dans des pays comme l'Iran et la Turquie, Rouhani a souligné la nécessité pour les deux pays de travailler ensemble pour lutter contre le coronavirus et partager leurs expériences et capacités dans le domaine de la maladie.

Evoquant la coopération Téhéran-Ankara sur les questions régionales et internationales, y compris la résolution de la crise syrienne à travers les pourparlers d'Astana, le président a souligné la poursuite de cette coopération, notant: «La coopération entre l'Iran et la Turquie en tant que deux pays importants peut être efficace pour résoudre les problèmes et les crises régionales.»

La coopération entre les pays de la région est essentielle pour assurer la sécurité, la paix et la stabilité. Nous considérons l'occupant sioniste dans la région comme dangereux et une confrontation sérieuse avec lui est nécessaire, a-t-il ajouté.

Dans cet appel téléphonique, le président turc Recep Tayyip Erdogan a également félicité le gouvernement et le peuple iraniens pour l'arrivée du mois sacré du Ramadan soulignant la volonté sérieuse d'Ankara de développer et d'approfondir les relations amicales avec la République islamique d'Iran.

