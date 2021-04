Une photo concernant les funérailles historiques du général Soleimani remporte le prix de World Press Photo 2021

Les photos de deux jeunes photographes iraniennes sont sélectionnées lors de la 64e édition du concours de photographie World Press Photo tenu aux Pays-Bas.

Dans la 64e édition de World Press Photo, 45 photographes de 28 pays, dont l'Iran, l'Argentine, l'Arménie, l'Australie, le Bangladesh, les Philippines, l'Inde, l'Irlande, la Birmanie, le Pérou, les États-Unis, la Russie et le Portugal, ont participé dans cette compétition internationale.

Dans l'édition 2021 de ce concours, l'Iranienne Newsha Tavakolian a remporté la troisième place dans la section de l'actualité générale avec une photo concernant les funérailles du général Ghassem Soleimani.

La grande photoreporter internationale Newsha Tavakolian, née en 1981 à Téhéran, est une figure très connue dans le photojournalisme iranien. Elle est membre de l'agence Magnum depuis 2015.

L'autre photographe iranienne Fereshteh Eslahi s'est également positionnée à la troisième place dans la catégorie de la série de photos sportives avec avec une collection sur la vie de Saeid Ramin, un ancien athlète de Parkour qui a subi une blessure à la moelle épinière.

Cette photo de Fereshteh Eslahi montre Saeid Ramin et sa femme Maedeh dans la piste MotoCross de Gachsaran (Province Kohguelouyeh et Boyer Ahmad)

Née à Mahshahr (Province de Khuzestan), Fereshteh Eslahi est membre de l'Association iranienne des photographes de presse et s'occupe des activités dans ce domaine.

Eslahi s'intéresse aux différentes cultures et histoires ainsi qu'aux relations et aux émotions. Dans son travail, elle prête attention aux détails ignorés de la nature humaine et de sa complexité ainsi qu'à la diversité comportementale au sein des différentes cultures et sociétés.

