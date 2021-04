800 ans des relations franco-iraniennes : livre à découvrir

Téhéran (IRNA)-En s'appuyant sur des sources iraniennes et françaises, Safoura Tork Ladani, membre du Corps professoral du Département de français de l'Université d'Ispahan et l'auteur de "L'histoire des relations entre l'Iran et la France ; du Moyen âge à nos jours", s'intéresse aux relations franco-iraniennes depuis les 8 dernières décennies.

Publié par l'Organisation des Culture et Communication islamique, le livre examine les relations irano-françaises vieille de 800 ans, du Moyen Âge à nos jours.

Il se penche sur la prospérité des relations bilatérales au 17ème siècle, sous les Safavides, avant de se focaliser sur l'intérêt particulier du gouvernement Pahlavi pour la culture et la civilisation françaises. Aussi, en mettant en parallèle les 40 ans d'histoire irano-françaises après la Révolution islamique, cette période est considérée, aux yeux de l'auteur, comme la période historique la plus controversée entre les deux pays.

Le soutien financier et en armement de la France à l'Irak de Saddam pendant les 8 années de la guerre imposée Iran-Irak, ainsi que la poursuite de son alignement avec le gouvernement américain dans les négociations nucléaires, font partie des sujets phares abordés dans le livre.