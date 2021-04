Une note d’entente signée entre l'Iran et la Serbie

En visite à Téhéran, le Chef de la diplomatie serbe et son homologue iranien ont signé ce samedi 17 avril, un protocole d'accord a été signé entre les Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et celles de la Serbie, a fait savoir l'IRNA samedi citant le service de la presse du ministère.

Ce protocole d'accord sur le développement de l'amitié et de la coopération entre les deux parties est basé sur les principes d'égalité, de souveraineté, d'intégrité territoriale, de non-ingérence dans les affaires intérieures, de respect mutuel et d'intérêts communs.

Tenir des réunions périodiques, des consultations entre les deux pays sur des questions bilatérales, régionales et internationales, la nécessité de résoudre les crises régionales et internationales par des moyens politiques, pacifiques et diplomatiques font partie des points prévus par le document.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**