Rohani: l'Armée et le CGRI connaissent professionnellement leur mission

Le président de la République islamique d'Iran a déclaré dans son message à l'occasion 29 Farvardin (18 avril), journée nationale de l'Armée: "Chaque nation est fière de sa puissante armée et de chaque l'armée est fière de sa grande nation; Les nations restent sans défense sans armées, et les armées sont sans défense sans peuple; Et des gouvernements sans ces deux facteurs restent sans capitaux et avec ces deux éléments deviennent tous ensemble une barrière infranchissable."

"Sans aucun doute, la légitimité des armées réside dans leur patriotisme et leur loyauté à la sécurité nationale, à l'ordre, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. Mais la relation des armées aux nations est plus stratégique que la relation des armées aux gouvernements. Les gouvernements ont besoin des nations pour rester au pouvoir, mais lorsqu'une nation n'est pas satisfaite d'un gouvernement et se détourne, ce sont les armées qui doivent choisir entre les nations et les gouvernements. Les armées possèdent des armes, mais leurs armes visent les ennemis des nations, pas les nations. Les armées font, bien sûr, partie administrativement des gouvernements, et doivent donc obéir aux gouvernements par la loi. C'est un principe démocratique que le soldat obéit au commandant. Mais il est également clair que les armées doivent soutenir un gouvernement qui n'a pas trahi son peuple.", a ajouté le président Rohani.

"Il y a quarante-trois ans, lorsque la nation iranienne s'est détournée de la monarchie et a fait une révolution contre la dictature, le régime Pahlavi s'est tourné vers l'armée dans une illusion pour sa survie, et lui a demandé un coup d'État contre la Révolution et en fait, contre la nation, mais l'armée a fait son choix final et s'est rangée du côté de la nation, car l'armée fait finalement partie de la mer illimitée de la nation, et c'est la différence entre l'armée iranienne et les autres armées dans la région.", a rappelé le chef du gouvernement iranien.

"L'armée et le CGRI en ces 8 années de gouvernement actuel [depuis 2013], en particulier pendant les 4 années de la guerre économique imposée, représentaient les 8 années de sainte défense des intérêts nationaux. Ils ont réussi et ont montré leur force de sorte que l'ennemi n'a jamais pu imaginer l'option de la guerre armée. Au cours de ces années difficiles de guerre économique, le gouvernement a équipé l'armée et les forces armées du pays par les armes les plus modernes; À aucun moment dans l'histoire de la République islamique d'Iran, le moral des militaires et leur équipement n'ont été meilleurs qu'aujourd'hui.", a précisé Hassan Rohnai.

À la fin de son message, le Président de la République islamique d'Iran a félicité tous les braves soldats de l'Armée pour cette journée inoubliable et glorieuse, commémorant le fier souvenir de tous les martyrs et fiers soldats de la patrie, et a souhaité à tous les succès croissants surtout au cours de ce mois saint et béni de Ramadan.

