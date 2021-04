Ministre autrichien des Affaires étrangères: Je suis optimiste quant à l'avancement des négociations du JCPOA

Dans une interview exclusive accordée au correspondant de l'IRNA à Londres, Alexander Schallenberg, dont le pays accueille actuellement la 18e réunion de la Commission mixte du JCPOA concernant la levée des sanctions contre l'Iran, a déclaré: "Le moment est maintenant critique, et ces pourparlers pourraient être notre dernière chance de sauver l'accord nucléaire. Je suis convaincu que les représentants des États membres du JCPOA travaillent de manière constructive pour arriver à une solution acceptable pour maintenir cet accord. Les deux parties subissent beaucoup de pression car elles savent qu'elles n'ont pas beaucoup de temps."

En ce qui concerne ses discussions avec les responsables américains, en particulier Robert Malley, le chef de la diplomatie autrichienne a précisé: "La levée des sanctions contre l'Iran est à l'ordre du jour. L'un des deux groupes d'experts s'engage à lister les sanctions. Je sais que les négociateurs se poursuivent d'arrache-pied pour trouver une solution qui sert les intérêts des deux parties."

"Nous, les Européens, en tant que fervents partisans du JCPOA, voulons que les États-Unis reviennent à cet accord. Nous avons regretté le retrait américain. Il s'est également félicité de la volonté de la nouvelle administration américaine de revenir à l'accord.", a ajouté ce haut diplomate autrichien.

En réponse à une question du correspondant de l'IRNA sur la méfiance à l'égard des États-Unis après le retrait de Washington du JCPOA, le ministre autrichien des Affaires étrangères a déclaré: "L'instauration de la confiance de toutes les parties est vitale et garantit le succès durable de l'accord. C'est cette instauration de la confiance que les négociateurs sont en train de réaliser à Vienne ces jours-ci. L'escalade des tensions n'est dans l'intérêt de personne."

Lors de cette interview, le ministre autrichien des Affaires étrangères a déclaré que les entreprises autrichiennes suivent de près les négociations du JCPOA, ajoutant que les chambres de commerce autrichiennes avaient récemment organisé des réunions sur la relance des échanges commerciaux entre l'Iran et l'Autriche car il existe de nombreux domaines de coopération et de renforcement des relations bilatérales.

À cet égard, Alexander Schallenberg a évoqué les relations de longue date entre Téhéran et Vienne et leur maintien malgré les pressions causées par les sanctions oppressives et unilatérales des États-Unis.

