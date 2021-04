Un séisme de magnitude 5,9 secoue le sud-ouest de l'Iran

Selon le Centre sismologique de l'Institut de géophysique de l'Université de Téhéran, le séisme s'est produit à 11 h 11, heure locale, le 18 avril, et à une profondeur de 10 km sous terre. L'épicentre du séisme était situé à 50,72 degrés de longitude et 29,76 degrés de latitude et à une profondeur de 10 kilomètres.

Aucun rapport n'a été publié à ce moment sur les victimes ou les dommages probables à la propriété. L'Iran se trouve sur des failles majeures et est sujet à des tremblements de terre presque quotidiens.

