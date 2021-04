Neyanban, la cornemuse iranienne

Le neyanban dispose d'une outre en peau de chèvre et d'un double tuyau traditionnellement en bois sans bourdon; l'outre dispose d'un puits sans valve anti-retour pour y souffler. Chaque tuyau mélodique dispose de 6 ou 7 trous. le musicien saisit l'instrument avec sa bouche, gonfle le sac avec de l'air et avec la pression du coude sur le sac, qui en jouant est placé sous l'aisselle, insuffle l'air dans le canon et ouvre et ferme les trous avec ses doigts. Elle se rencontre uniquement dans la région bordant le golfe Persique, notamment à Boushehr.