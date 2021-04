Les semences iraniennes commercialisable avec 63 pays (ministre)

Notant que l'Iran a reçu un certificat de l'Association internationale des essais de semences (ISTA), Khavazi a déclaré que l'Iran et la Serbie entretenaient par le passé des relations dans le domaine de l'agriculture.

Il a déclaré que la Serbie avait une très bonne expérience dans la production de différentes semences, ajoutant qu'en utilisant les expériences de l'Iran et de la Serbie, l'Iran pouvait se transformer en un centre de semences pour la région.

Khavazi a poursuivi en disant que la Serbie peut également aider le secteur privé iranien dans les domaines des pommes et des produits laitiers; L'Iran a de bons potentiels.

L'Iran produit 11 millions de tonnes de lait par an et possède une solide industrie laitière; et avec l'aide des Serbes dans l'exportation, l'Iran peut devenir un centre régional, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'Iran pouvait importer du maïs de Serbie et exporter du safran, des noix et des animaux aquatiques en Serbie. Le ministre iranien de l'Agriculture a également déclaré que l'Iran pouvait aider la Serbie à fabriquer des vaccins pour le bétail.

