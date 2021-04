Qalibaf confirme le renforcement des relations entre Téhéran et Belgrade

Lors d'une réunion ce dimanche, avec le ministre serbe des Affaires étrangères, qui est actuellement en visite à Téhéran, le Président du Parlement a salué les relations de longue date entre Téhéran et Belgrade, en disant: Les deux pays se sont battus pour défendre l'indépendance et contre les projets unilatéraux et les pressions économiques imposés par les États-Unis.

Il a appelé au renforcement des relations bilatérales qui conduiraient à élargir la portée de la coopération dans tous les domaines entre les deux pays.

L’ampleur de la coopération économique actuelle entre l'Iran et la Serbie ne correspond pas au niveau de leurs relations politiques, selon Qalibaf.

Il a souligné La nécessité de promouvoir la coopération économique, commerciale, industrielle, agricole, culturelle et touristique, à la lumière des énergies dont jouissent les deux parties.

Il a également noté les relations parlementaires «appropriées» entre l'Iran et la Serbie; affirmant la volonté du Parlement de renforcer ses relations avec le Parlement serbe.

Concernant l'importance des relations parlementaires, Selakovic a déclaré que la Serbie était prête à saisir l'occasion pour renforcer davantage les relations parlementaires.

Il a ajouté que la Serbie était prête à coopérer avec l'Iran dans les domaines industriel, économique, agricole et sanitaire, tout en considérant les capacités de l'Iran dans la production de médicaments et de vaccins, il est nécessaire d'échanger des expériences dans ces domaines pour lutter contre le coronavirus.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**