Le film iranien "Bandar Band" au festival MOOOV en Belgique

Le film "Bandar Band " réalisé par Manijeh Hekmat et diffusée par la société de distribution IRIMAGE sera en lice au festival belge MOOOV lors de la 15e présence internationale.

Lauréat du prix du meilleur film au Festival du film de Calcutta et du prix NETPAC au festival du film Ulju Mountain, BANDAR BAND a été déjà applaudi dans de nombreux festivals internationaux de film tels que Toronto, Zurich, Mill Valley, Bosphorus, Hainan Island et Films from the South.

Le Festival du film MOOOV envisageait d'organiser une section spéciale de deux semaines sur le cinéma iranien à partir du 20 avril 2021 dans la ville de Bruges en Belgique, a été contraint de revoir son programme conformément aux protocoles sanitaires de la lutte contre le coronavirus.

Le site du festival MOOOV précise à propos de ce film:

"Le film métaphorique Bandar Band est un Road movie qui nous emmène à travers la province du Khuzestan au sud-ouest de l'Iran. Toute la zone est inondée. Nous suivons Navid, Amir et Mahla enceinte en route pour Téhéran, où leur groupe de musique, intitulé Bandar Band, veut participer dans un concours de musique qui pourrait faire changer leur carrière d'artiste. Même s'ils font face à de nombreux obstacles et détours sur leur chemin, ils restent de bonne humeur et se dirigent vers un avenir meilleur dans leur minibus. La réalisatrice Hekmat profite du voyage de ce groupe de musique à travers le pays pour présenter les évolutions de la société iranienne."

