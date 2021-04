80% des vaccins du coronavirus sont conduits verts 10 pays riches du monde

Saeid Namaki a déclaré lors d'une réunion en visioconférence du Forum politique d'Helsinki (HPF) axé sur le renforcement de la coopération entre les pays européens, le golfe Persique, la MENA dans la lutte contre la pandémie du Covid-19: "La distribution injuste des vaccins du coronavirus est un échec pour toutes les organisations sanitaires internationales comme l'OMS, COVAX, GAVI, CEPI. Nous devons surmonter cette injustice avec transparence, coopération et solidarité."

Le Forum politique d'Helsinki (HPF) est un processus de dialogue fondé en février 2014 pour faciliter un dialogue et une compréhension pacifiques entre les politiciens et les autres parties prenantes d'Europe et du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) et de la région du Golfe afin d'atténuer les tensions dans la région.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench