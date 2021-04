La France, l’Angleterre, la Roumanie et les États-Unis, la destination du cinéma iranien d'aujourd'hui

Lors de sa douzième projection internationale, le court-métrage Warehouse de Hossein Torkjoush a remporté le prix du meilleur court-métrage au Festival du film des rêveurs roumains. Les lauréats du festival du film se dérouleront en ligne en Roumanie le 18 mai.

Domino, réalisé par Lale Barzegar, a également remporté le prix du public du meilleur film au 6e Festival international du film de Berman en Allemagne. Le film a reçu un prix après avoir été nominé pour le meilleur film au 53e Festival international du film de Huff en Allemagne, ainsi qu'au 2e Festival international du film de Rambos en France.

Le long métrage documentaire Au voisinage de la Lune, réalisé par Morteza Shabani, sera projeté pour la première fois au Festival international du film documentaire Hutdox dans la section compétition. Le dessin animé Sun of Heaven, Sun of Tiles, qui a déjà participé au 24e Festival international du film SIFF, au 16e Festival d'animation d'Athènes et au 14e Festival international du film pour enfants du Bangladesh, est apparu au Festival du film kurde de Londres.

Le Festival du film kurde de Londres existe depuis 2001 et le douzième festival aura lieu en ligne du 16 au 27 avril.

