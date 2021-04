La Serbie souhaite des relations économiques plus intenses avec l’Iran (MEA serbe)

S'exprimant dans une interview exclusive accordée à l’IRNA, Selaković a déclaré: «Je voudrais exprimer et c'était notre position de soutenir l'accord nucléaire qui a été conclu entre l'Iran et les pays occidentaux. Je profite également de cette occasion pour exprimer mon espoir que vous allez trouver un nouvel accord dès que possible», a-t-il ajouté. c'est vraiment important non seulement pour votre pays mais pour la région et pour le monde entier, a-t-il noté.

Faisant référence à sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, il a déclaré: «J'ai été informé hier par mon cher collègue du ministre des Affaires étrangères de l'Iran des pourparlers à Vienne et je veux juste vous dire que nous vous souhaitons beaucoup de chance pour réussir ces pourparlers.»

Parallèlement à cela, la Serbie a un dialogue avec Pristina concernant le Kosovo et Metokia et je voudrais exprimer une fois de plus notre gratitude à la République islamique d'Iran pour son soutien permanent et fondé sur des principes à la Serbie, a-t-il réitéré. Selaković est arrivé samedi à Téhéran.

Au cours de son séjour en Iran, Selaković a rencontré le président Hassan Rouhani, le président du Majlis Mohammad Baqer Qalibaf et d'autres hauts responsables iraniens. A propos des résultats de son voyage en Iran, il a déclaré: «Toutes les réunions ont été vraiment bonnes et vraiment fructueuses.Deux pays, la République de Serbie et la République islamique d'Iran sont deux pays amis qui entretiennent de très bonnes relations politiques et qui se soutiennent mutuellement dans les enceintes internationales».

La République de Serbie respecte la République islamique d'Iran en tant que pays qui utilise ses droits à la souveraineté et au libre choix de son avenir et de la voie de son développement, a rappelé le ministre serbe des Affaires étrangères. «De même que la République d'Iran restaure le respect de la Serbie grâce au soutien apporté à notre intégrité territoriale, à notre souveraineté et surtout à tous les efforts déployés par le gouvernement de Serbie pour résoudre la question du Kosovo et de Metokia de manière pacifique et diplomatique», a-t-il souligné.

En réponse à une question concernant le protocole d'accord signé par les ministres des Affaires étrangères iranien et serbe, Selaković a déclaré: «C'était vraiment un bon signe pour deux pays que nous avons signé hier.»

«Ce protocole d'accord définit en fait la volonté mutuelle de relancer nos consultations politiques et il nous ferait plaisir d'accueillir notre délégation dès que possible à Belgrade et d'approfondir notre coopération à travers ces consultations», a-t-il noté.

Il existe différentes perspectives de coopération définies dans le protocole d'accord et je pense qu'il s'agit simplement d'une base juridique formelle pour [rendre] nos relations futures approfondies. «Nous avons également parlé de quelque chose de vraiment important pour la coopération entre deux pays et ce sont les préparatifs de la 16e session suivante du comité gouvernemental conjoint chargé de la coopération économique entre deux pays.»

«Je suis fermement convaincu que dès que les conditions épidémiologiques vont nous permettre de tenir cette session et ensuite de définir les tâches strictes dans lesquelles nous devons travailler et être actifs ensemble pour [créer] de profonds [liens] économiques et aussi la coopération dans tous les autres domaines sociaux tels que la culture, le tourisme, la médecine, la protection de la santé et l'échange d'expériences, surtout maintenant dans la période du COVID19.», a-t-il ajouté.

Interrogé sur la coopération conjointe Iran-Serbie dans la lutte contre le COVID19, le ministre serbe a d'abord expliqué les mesures prises par son pays pour lutter contre la pandémie, en déclarant: «J'ai eu l'occasion d'informer le Président Rouhani de toutes les mesures que nous avons prises dans la période précédente en République de Serbie concernant la préservation de la santé publique de notre population et concernant le combat contre le COVID19.»

«Je voudrais profiter de cette occasion pour vous donner de brèves informations dans ce domaine. Tout d'abord, je tiens à souligner qu'au début réel de la pandémie COVID19, la République de Serbie, après l'initiative de notre président Aleksandar Vučić, a créé deux groupes de travail distincts au niveau de l'État, l'un traitant de toutes ces questions médicales, donc avec le médical, le traitement de toutes les personnes infectées par corona et aussi avec tout ce qui concerne la préservation de l'immunisation de nos citoyens. Ce groupe était dirigé par le Premier ministre et l'autre groupe était dirigé par notre président, c'était le groupe de travail spécialement chargé de la préservation de notre système économique et de l'économie", a-t-il poursuivi.

«Nous sommes fiers du fait que notre pays, la République de Serbie, a réussi à être l'un des meilleurs pays européens dans la lutte contre le COVID19, ce qui signifie que tout d'abord, nous réussissons à avoir l'un des taux de mortalité les plus bas du monde, deuxièmement, nous avons acheté suffisamment de vaccins pour commencer la vaccination de notre population et en ce moment particulier, nous pouvons dire avec fierté que nous avons réussi à vacciner plus d’un tiers de notre population adulte et [le] troisième qui a été fait récemment il y a quelques jours seulement est que nous sommes le premier pays du sud de l’Europe à avoir réussi pour démarrer la production de vaccins grâce à l'aide de nos amis russes.»

Donc, depuis quatre jours à Belgrade, nous avons commencé la production du vaccin russe anti-COVID19. Quelque chose que nous prévoyons vraiment de faire avec nos partenaires chinois et à partir de la mi-octobre de cette année, nous espérons établir la production du vaccin chinois Sinopharm », a-t-il déclaré. «Notre plan est jusqu'à la fin de cet été pour terminer la vaccination», a-t-il souligné.

Il a ensuite souligné qu'il s'était entretenu avec le président Hassan Rouhani, le président du Parlement iranien et son homologue iranien sur la possibilité de communication et de transfert d'expériences de l'institut serbe pour la vaccination.

Commentant la perspective des relations entre deux pays, Selaković a déclaré: Tout d'abord, je voudrais souligner que les relations politiques entre deux pays sont à un niveau élevé. Nous devons faire de notre mieux pour transférer cette tendance de bonnes relations politiques au domaine économique.

Le ministre serbe a poursuivi en soulignant certaines similitudes entre l'Iran et la Serbie, déclarant: «Nous sommes tous les deux des pays qui ont un grand nombre de voisins dont ces pays ont besoin pour gouverner leur politique étrangère de manière spécifique.»

