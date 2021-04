Coopération économique : l'Iran et le Pakistan établissent des marchés frontaliers communs

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et son homologue pakistanais, Shah Mahmood Qureshi, ont signé aujourd'hui mercredi 21 avril, une note d’entente pour élargir la coopération transfrontalière bilatérale et établir des marchés frontaliers le long de leur frontière commune, a rapporté IRNA citant le service de la presse de la diplomatie iranienne.

En signant ce protocole d'accord et dans le but de promouvoir les relations économiques bilatérales et le bien-être des habitants des zones frontalières, les deux parties ont convenu d'établir des marchés frontaliers communs le long de leur frontière commune.

Ces marchés seront gérés selon les accords passés entre les parties et selon les modalités déterminées par les deux pays voisins.

Le très haut diplomate pakistanais est arrivé hier mardi à Téhéran pour une visite officielle de trois jours. Il a rencontré le Président Rohani et le Ministre des affaires étrangères de la RII, Mohammad Javad Zarif, cet après-midi, avant d’être reçu par le Président du Parlement, Mohammad Baqer Qalibaf.

Simultanément à ce déplacement, le troisième passage frontalier conjoint des deux pays a été inauguré il y a quelques heures en présence de hauts responsables des deux pays.

Il s'agit de la troisième visite du ministre pakistanais des Affaires étrangères en Iran au cours des 3 dernières années.

