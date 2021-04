Le vaccin russe Spoutnik V sera produit en Iran

«Trois entreprises iraniennes se sont portées volontaires pour la production de Spoutnik V, qui a été présenté à l’Institut Gamalia par l’intermédiaire de l’ambassade d’Iran à Moscou. L'un d'eux est en avance, bien que les trois sociétés aient la capacité de produire le vaccin », a-t-il déclaré.

«Apparemment, les infrastructures et les lignes de production de Spoutnik en Iran sont prêtes. Il ne reste plus qu'à la partie russe de fournir les matières premières et les sous-produits nécessaires pour démarrer la production le plus rapidement possible.

Dans 45 jours ou deux mois après que ces informations aient été fournies aux entreprises iraniennes, les premières doses de Spoutnik seront disponibles sur le marché iranien », a ajouté Jahanpur.

