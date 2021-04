Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a annoncé que Mohammad Javad Zarif se rend dimanch 25 avril au Qatar et en Irak.

Selon Saeid Khatibzadeh, le déplacement au Qatar et en Irak du chef de la diplomatie iranienne se déroulera dans le cadre du développement des relations bilatérales, et en vue de discuter des questions régionales et ultra-régionales.

