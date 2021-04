Une capacité commerciale de 5 milliards de dollars entre l'Iran et Oman

Dans une interview accordée à l'IRNA, Mohsen Zarabi a déclaré: "En 2013, le volume d'échange commercial entre l'Iran et Oman était 221 millions de dollars. En 2018, avec l'amélioration des infrastructures telles que les lignes maritimes, la facilitation de l'enregistrement des entreprises et l'élimination des visas, le commerce de l'Iran avec Oman avait atteint environ 1 milliard et 161 milliards de dollars."

"Malgré tous les problèmes causés par les sanctions et la pandémie du coronavirus, dans les 11 premiers mois de l'année dernière (avril 2020- mars 2021), le commerce Iran-Oman a atteint 797 millions de dollars. Nous exportons divers produits vers Oman, notamment des minéraux, des produits agricoles, des denrées alimentaires, des équipements industriels et des matériaux de construction.", a ajouté le chef de la Chambre de commerce mixte Iran-Oman.

"La Chambre mixte Iran-Oman a axé sa mission principale sur l'augmentation des exportations et des réexportations via Oman et sur la multiplication de la coopération dans les six domaines clés du tourisme, de la pêche, des mines, des transports, de l'industrie et de l'éducation.", a souligné Zarabi.

"Depuis le début de 2021, des réunions conjointes continues ont eu lieu entre la Chambre de commerce Iran-Oman, les PDG des zones franches et les hauts fonctionnaires afin de faciliter la coopération économique bilatérale. Il est important qu'en raison de l'expertise des entreprises iraniennes du secteur privé, cette coopération puisse apporter une valeur ajoutée élevée pour les deux pays. Oman est le seul pays arabe du golfe Persique à accepter des entreprises iraniennes par lesquelles nous pouvons atteindre les marchés d'autres pays.", a précisé le chef de la Chambre de commerce mixte Iran-Oman.

Le bilan commercial total de l'Iran au cours des 11 premiers mois de 1399 (avril 2020 - mars 2021) était de 134 millions de tonnes d'une valeur de 65,5 milliards de dollars, dont 31,1 milliards de dollars concernaient les exportations et 34,3 milliards de dollars concernait les importations.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench