Haltérophilie: deux autres médailles pour l'Iran aux championnats d'Asie 2021

Téhéran (IRNA)- Reza Dehdar et Rassoul Motamedi ont remporté des médailles d'or et de bronze dans la catégorie des 102 kg (arraché) aux Championnats d'Asie 2021 en Ouzbékistan, établissant des records de 175 et 173 kg.

La catégorie des 102 kg s'est déroulée à 12h30, heure de Téhéran. Reza Dehdar et Rassoul Motamedi représentaient l'Iran dans cette catégorie. Le staff technique de l'équipe d'Iran a demandé 175 kg pour le troisième mouvement de Reza Dehdar, et en contrôlant ce poids, il a remporté la médaille d'or (arraché) dans la division 102 kg. Rassoul Motamedi, un autre athlète iranien, a également commencé son travail en contrôlant le poids de 166 kg, mais il n'a pas réussi à le contrôler. Dans le deuxième mouvement, il a soulevé le poids pour rester dans la table de compétition. Un autre poids de 173 kg était un choix fiable que Motamedi a facilement maîtrisé et a remporté la médaille de bronze (arraché).