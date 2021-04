L'Iran est éligible pour recevoir le certificat d'éradication du paludisme (ministre)

Saeed Namaki a ajouté samedi, dans un message à l'occasion du 25 avril, Journée mondiale du paludisme, les personnels de la santé travaillent depuis plus d'un demi-siècle pour lutter contre le paludisme dans les zones reculées et accidentées avec le moins d'équipement et d'appareils, car leurs efforts ont permis de réduire le nombre de cas de paludisme par millions au cours des dernières décennies, et la maladie est maintenant presque inexistante.

Le ministre de la Santé a poursuivi en disant que l'année dernière, aucun décès dû au paludisme n'avait été signalé dans le pays, et que cet indicateur est une réalisation très précieuse et importante et le résultat d'une planification basée sur les connaissances et l'expérience mondiales.

Le ministre de la Santé a exprimé sa fierté de l'absence de tout cas de transmission locale du paludisme dans le pays depuis 2017, et a déclaré: Il est temps de demander un «certificat d'éradication du paludisme» auprès de l'Organisation mondiale de la santé.

Il a ajouté: Compte tenu des réalisations précieuses réalisées ces dernières années, l'Iran est éligible pour obtenir le certificat d'éradication du paludisme cette année.

