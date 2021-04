L'athlète iranien a soulevé 223 kg dans la catégorie clean and jerk et s'est classé à la 3e place de l'épreuve.

Auparavant, Rasoul Motamedi a remporté trois médailles dans la catégorie des 102 kg chez les hommes et Kianoush Rostami a reçu une médaille d’argent. De plus, Reza Dehdar a soulevé 175 kg dans la catégorie arraché et s'est classé premier et Rasoul Motamedi a soulevé 173 kg et s'est classé troisième.

