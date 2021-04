Arrêtez les crimes contre la nation palestinienne, répète l'Iran

Téhéran (IRNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a condamné samedi les actions et les agressions du régime sioniste et des colons israéliens contre les lieux saints et les habitants d'al-Qods, soulignant qu'il est urgent d'arrêter les actions brutales des sionistes.

Louant la résistance et la résilience du peuple palestinien, en particulier des habitants et des jeunes d'Al-Qods contre les sionistes criminels, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a exhorté la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il mette fin aux violations des droits de l'homme contre le peuple palestinien sans défense et à ses actes à Al-Qods. Faisant référence à l'occupation continue de la Palestine et à ses crimes contre les Palestiniens d'origine, Khatibzadeh a déclaré qu'il était nécessaire de soutenir le mouvement de résistance jusqu'à la libération de la Palestine. Il a ajouté: «La terre de Palestine appartient au peuple palestinien et le régime sioniste est un occupant et la seule solution à la crise palestinienne consiste à organiser un référendum parmi les principaux habitants de la terre de Palestine.» Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

