L'artiste iranien remporte le prestigieux prix « Asia Game Changer »

Né à Téhéran, le 23 mars 1937, Parviz Tanavoli, est un sculpteur, pôete, peintre et collectionneur d'art et d'artisanat iranien.

L’artiste éminent est connu pour ses « Hitchs », représentations tridimensionnelles du mot persan pour « rien ».

Son oeuvre, qui comprend également la peinture, le dessin, les tissages et les gravures, est imprégnée de sa connaissance approfondie du riche patrimoine visuel, artistique, religieux et littéraire de l'Iran.

Parviz Tanavoli est diplômé de l'Académie Brera de Milan en 1959. Il a été parmi les pionniers du mouvement Saqqakhaneh, un sous-genre moderne de l'art iranien.

L'Asia Game Changer Awards est une cérémonie annuelle de remise de prix qui récompense les individus et les organisations au sein de la communauté asiatique et liés à celle-ci qui ont apporté des contributions positives au développement et à l'amélioration de l'Asie et de la société.

En raison de la pandémie du coronavirus, la cérémonie de la remise du prix se tiendra en ligne le 5 mai.

