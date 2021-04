Zarif est arrivé à Bagdad

Selon le correspondant de l'IRNA à Bagdad, lors de sa visite de deux jours en Irak, le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrera son homologue irakien et d'autres responsables de ce pays frère et ami.

Le porte-parole du ministère irakien des Affaires étrangères, a déclaré hier que les questions bilatérales et les sujets en rapport avec les intérêts communs seront à l'ordre du jour des discussions de Zarif avec les responsables irakiens.

A cause des problèmes récents survenus dans la région, ce déplacement de Zarif est suivi avec une grande sensibilité par les médias irakiens et régionaux ainsi que par les observateurs politiques irakiens. Le sujet de l'idée selon laquelle l'Irak veut jouer le rôle de médiateur entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour résoudre le différend entre ces deux pays voisins, a rendu plus sensible ce voyage de Zarif à Bagdad.

Avant l'Irak, Zarif a discuté avec des responsables qataris d'importantes questions régionales et internationales, ainsi que des pourparlers de l'Iran avec le P4 + 1.

Lors de ce déplacement de deux jours, le ministre iranien des Affaires étrangères doit rencontrer également des dirigeants de la région du Kurdistan irakien.

