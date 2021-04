L'Iran produira 1,2 million de véhicules en 2021

Production de véhicules

En 2020, les producteurs iraniens ont produit 984 200 voitures et pickups. La production de 1,2 million de véhicules en 2021 marquera un essor de 21,9%.

Dans le secteur de la production de pneus, une production de 330 000 tonnes est prévue pour l'année 2021, ce qui vise une croissance de 18,6% par rapport au record de production de 278 200 tonnes atteint en 2020.

Tapis fait à la main

Selon ce plan du ministère iranien de l'Industrie en 2021, l'Iran produira 2,4 millions de mètres carrés de tapis faits à la main. À noter que selon les dernières statistiques, au cours des 11 premiers mois de l'année dernière, 1 870 000 mètres carrés de ce produit ont été produits en Iran.

Appareils électroménagers

L'électroménager fait partie des secteurs qui ont connu un rendement acceptable en 2020 avec la production de 14 millions d'unités.

Selon les estimations du ministère iranien de l'Industrie, en 2021 les entreprises nationales produiront 1,2 million de téléviseurs, 1,9 million de réfrigérateurs, 1 million et 50 mille unités de climatiseur à eau et 1 million 80 mille unités de machines à laver.

Autres produits

Ce plan du ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce a également prévu pour l'année 2021 la production de 55 milliards de médicaments, 1,5 million de tonnes de papier, 72 millions de tonnes de produits pétrochimiques, 290 000 tonnes de fils de coton et de fibres synthétiques et 240 000 tonnes de fibres de polyester.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench