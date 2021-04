Depuis 2015, plus de 500 chercheurs iraniens, diplômés des plus grandes universités du monde, font partie du personnel scientifique des meilleures universités du pays dans le cadre d'un programme de coopération avec des experts et entrepreneurs iraniens.

Malgré l'épidémie de coronavirus, plus de 300 diplômés iraniens de 200 des meilleures universités du monde ont commencé à collaborer avec des universités iraniennes l'année dernière.

