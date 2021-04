Zarif a rencontré Hakim, chef du mouvement irakien Sagesse nationale

Selon le correspondant de l'IRNA à Bagdad, Ammar Hakim est l'une des personnalités politiques de premier plan en Irak, et le courant qu'il dirige (Sagesse nationale) bénéficie d'un fort soutien populaire et parlementaire.

Zarif et Hakim ont échangé à propos des relations irano-irakiennes et des sujets liés aux intérêts communs des deux pays frères, voisins et amis.

Lors de cette rencontre les deux parties ont insisté sur le renforcement des rapports bilatéraux et l'approfondissement de l'amitié Téhéran-Bagdad.

Le Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, qui est arrivé à Bagdad hier (lundi), a rencontré divers responsables et personnalités irakiennes, dont le Président, le Premier Ministre, le Président du Parlement, le Ministre des affaires étrangères, des chefs tribaux et des dirigeants chiites et sunnites.

Zarif aura également aujourd'hui, des réunions avec des responsables de la région autonome du Kurdistan irakien.

