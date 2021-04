Zarif: l'Iran salue le rôle central de l'Irak dans la région

Mohammad Javad Zarif a écrit sur son compte Twitter: "Excellentes rencontres en Irak avec le président Barham Saleh, le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi, le président du Parlement Mohammad al-Halbousi, le ministre des Affaires étrangères Fouad Hussein et les hauts dirigeants des courants sunnites et chiites."

"La priorité de l'Iran, ce sont ses voisins. Nous saluons le rôle central de l'Irak dans la région.", a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.

"D'autres réunions auront lieu aujourd'hui à Bagdad et à Erbil.", a annoncé Zarif en parlant des prochaines étapes de sa visite de deux jours en Irak.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a rencontré aujourd'hui des responsables politiques irakiens tels que le président, le Premier ministre, le président du parlement et le ministre des Affaires étrangères de la République d'Irak, a également rencontré Khamis al-Khanjar et plusieurs autres dirigeants politiques irakiens et des chefs tribaux sunnites et chiites.

La visite de Zarif en Irak, en plus des médias du pays, est largement couverte dans la région et au niveau international et est suivie avec une grande importance.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, après une rencontre avec des personnalités académiques irakiennes, se rend aujourd'hui à Erbil dans le Kurdistan irakien, en vue de rencontrer des responsables régionaux.

Ce déplacement de Zarif est suivi avec une grande sensibilité par les médias irakiens et régionaux ainsi que par les observateurs politiques internationaux. L'idée selon laquelle l'Irak veut jouer le rôle de médiateur entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour résoudre le différend entre ces deux pays voisins, a rendu plus sensible ce voyage de Zarif à Bagdad.

Avant l'Irak, Zarif a discuté avec des responsables qataris d'importantes questions régionales et internationales, ainsi que des pourparlers de l'Iran avec le P4 + 1.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench