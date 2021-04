La pompe du transport de fluides à haute concentration fabriquée en Iran

À propos de l'importance de cette réalisation industrielle, la vice-présidence iranienne pour la science et la technologie a annoncé: "L'un des besoins-clés des industries en amont du pays est l'existence de pompes pour déplacer des liquides à haute concentration ou contenant des particules solides. La fabrication de ces pompes, qui font partie de l'ingénierie et de l'équipement industriel technologique, nécessite des connaissances techniques élevées. Avant la production nationale de cette pompe, les besoins des industries étaient satisfaits par l'importation rendue difficile à cause des sanctions, mais avec les efforts des activistes technologiques de cette société iranienne basée sur la connaissance, le besoin du pays a été comblé dans ce domaine."

Saber Mostafavi, PDG de la société technologique productrice de cette pompe volumétrique a déclaré: "Heureusement, l'Iran a atteint une capacité très élevée dans le domaine des pompes rotatives et centrifuges, et les entreprises basées sur la connaissance avaient déjà la capacité de produire ces pompes, mais dans le domaine des pompes volumétriques, il était absolument nécessaire que cette technologie soit localisée dans le pays. Ces pompes sont utilisées dans les industries pétrolière, gazière et pétrochimique pour déplacer le polypropylène, dans les usines de traitement des eaux usées et dans l'industrie minière."

