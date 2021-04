L'équipe de tir sportif d'Iran s'entraîne en Hongrie pour se préparer aux JO de Tokyo

Le camp d'entraînement de l'équipe de tir sportif d'Iran commencera demain 29 avril et après la fin du camp, l'équipe nationale partira en Croatie pour participer aux Championnats d'Europe de tir.

Les Championnats d'Europe de tir se dérouleront à Osijek en Croatie du 22 mai au 5 juin 2021.

Dans le premier groupe, Najmeh Khedmati, Armina Sadeghian et Mahyar Sedaghat en compagnie d'Elham Hashemi, l'entraîneuse-chef de l'équipe de tir sportif d'Iran, sont partis pour la Hongrie ce matin (28 avril).

Les tireurs iraniens ont jusqu'à présent remporté six quotas olympiques, et il est possible que l'Iran puisse gagner deux quotas supplémentaires en utilisant des points de classement.

Najmeh Khedmati et Armina Sadeghian en carabine à air comprimé, Hanieh Rostamian en pistolet à air comprimé, Fatemeh Karamzadeh et Mahyar Sedaghat en pistolet à air comprimé et Javad Foroughi en pistolet à air comprimé ont déjà remporté le quota olympique de Tokyo.

