Le film "7.5" a reçu le prix spécial du jury au Festival Indie Meme du Texas

"Sept et demie", écrit et réalisé par Navid Mahmoudi et produit par Jamshid Mahmoudi, ainsi que 16 autres films d'Asie du Sud, ont participé à ce festival américain.

Lors de ce festival, Navid Mahmoudi a assisté à la session virtuelle de questions-réponses et a répondu aux questions des journalistes et des cinéphiles.

Ce film raconte l'histoire de la vie de sept filles afghanes et iraniennes en sept épisodes sous la forme d'un plan de séquence; "Sept et demie" est l'histoire des filles dont les mariages ont lieu un vendredi soir, mais chacune d'elles est heurtée d'une manière ou d'une autre aux problèmes graves.

