L'Iran exporte des fruits de mer vers 26 pays

En raison de la qualité requise des produits aquacoles iraniens, on s'attend à ce que les exportations du pays de ces produits augmentent au cours de l'année en cours (commencée le 21 mars 2021), malgré les défis actuels résultant de l'épidémie du coronavirus, a déclaré mercredi le le vice-ministre iranien de l’Agriculture et chef de l'Organisation iranienne des pêches, Nabi Khon Mirzaee.

Le responsable a annoncé que le volume cible pour la chasse et l'aquaculture en Iran cette année est de 1,5 million de tonnes, y compris tous les types de vie aquatique et marine, tels que les crevettes, le caviar et l'esturgeon.

Il a souligné que le volume de l'aquaculture au cours de l'année en cours dépassera la pêche pour la première fois dans le pays.

