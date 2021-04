Zarif souligne la mise en œuvre des accords de la Commission mixte Iran-Oman

Dans le cadre de sa tournée régionale, le ministre des Affaires étrangères Zarif est arrivé mercredi à Oman. Il a rencontré son homologue omanais, Badr bin Hamad bin Hamood al-Busaidi pour discuter des relations bilatérales et des développements régionaux.

Passant en revue les questions politiques, économiques et régionales importantes, Zarif a remercié Oman d'avoir joué un rôle positif dans les questions concernant l'Iran. Il s'est dit satisfait du processus positif formé dans les relations économiques et commerciales et a mis l'accent sur la mise en œuvre de l'accord de la Commission mixte Iran-Oman. Prenant en considération la 19e série de réunions de la Commission, il espère que la coopération dans ce domaine s’améliorera davantage.

Al-Busaidi, pour sa part, a exprimé sa satisfaction quant au niveau de coopération entre l'Iran et Oman, appelant à une nouvelle expansion des liens dans divers domaines.

Les autres questions abordées lors de la réunion comprenaient le transit, le transport, les questions judiciaires, l'extradition des condamnés.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**