L'Iran et l'Oman insistent sur l'accélération de la mise en œuvre des décisions prises par les dirigeants des deux pays

La réunion a passé en revue les relations bilatérales existantes entre les deux pays amis et les moyens de les soutenir dans plusieurs domaines. La réunion a également abordé des questions d'intérêt commun.

Les deux parties ont échangé des vues sur les développements régionaux et internationaux, ainsi que sur les efforts déployés pour assurer la sécurité et la stabilité qui prévalent dans la région pour servir les intérêts des peuples et renforcer la coopération internationale.

