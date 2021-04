L'ambassadeur d’Italie propose l'expansion des relations sportives avec l’Iran

L’Ambassadeur Perrone a également exprimé sa satisfaction de voir que l’Iran et l’Italie avaient depuis 160 ans de relations amicales et a déclaré que les relations entre les deux pays avaient toujours été excellentes et positives et même au cours des dernières années difficiles, ces relations n'ont pas été rompues et, heureusement, nous avons aujourd'hui des relations bilatérales très larges et diversifiées.

Le sport, en particulier, est le facteur contribuant au renforcement de l'unité des nations iranienne et italienne, car la coopération des deux pays dans le domaine sportif a été excellente même les années précédentes et la présence d'entraîneurs italiens a été accueillie avec enthousiasme en Iran, a déclaré le Envoyé italien.

Il a déclaré que la coopération sportive des deux pays pouvait encore être largement renforcée, et bien que sous les restrictions actuelles du coronavirus, nous soyons confrontés à certaines restrictions, mais la planification de liens sportifs plus profonds entre l'Iran et l'Italie est tout à fait possible aujourd'hui.

L'Ambassadeur Perrone s'est également réjoui que le nombre d'organisations non gouvernementales (ONG) sportives en Iran augmente de manière significative, réitérant: Nous saluons et soutenons sans aucun doute les propositions du ministre iranien des Sports et de la Jeunesse en vue d’élargir la coopération bilatérale dans ces domaines, et nous prendrons les mesures nécessaires pour les mettre en pratique.

