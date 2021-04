Le ministre iranien des Affaires étrangères au Koweït dans le cadre d’une tournée régionale

Selon le rapport du jeudi 29 avril de l’IRNA, depuis le service de la presse du ministère, le très haut diplomate iranien rencontrera plusieurs hautes autorités koweïtiennes au cours de la visite et discutera avec des questions bilatérales ainsi que d’importantes évolutions régionales.

En tournée dans les pays du golfe Persique, Mohammad Javad Zarif, s’est rendu également au Qatar, en Irak et à Oman et a discuté des questions bilatérales et régionales avec les hautes autorités de ces pays.

