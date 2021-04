Poomsae: 11 médailles pour l’Iran dans les compétitions mondiales en ligne

Selon le rapport du jeudi 29 avril de l’IRNA, la première étape du championnat du monde de Poomsae, s’est déroulée en ligne avec la participation de 486 taekwondoïstes, venus de 49 pays.

A l'issue des épreuves finales, l'équipe nationale junior de notre pays a remporté 2 médailles d'or, une d'argent et une de bronze.

Les Poomsae ou Patterns sont une séquence fixe de mouvements qui se compose des différentes positions fondamentales, des blocs, des coups de poing et des coups de pied logiquement disposés dans un ordre significatif en réponse aux attaques de multiples assaillants imaginaires.

Chaque modèle de Poomsae consiste en une séquence établie de mouvements qui a une signification philosophique, et chaque Poomsae a son propre caractère et sa qualité distincte. Poomsae enseigne l'équilibre, la technique, la coordination et l'autodiscipline des élèves. Il existe des compétitions Poomsae aux niveaux national et international. British Taekwondo organise des cours de formation Poomsae et dispose d'une équipe nationale comprenant des cadets, des juniors et des seniors.

