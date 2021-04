Zarif rencontre le Premier ministre koweitien

Le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, a rencontré ce jeudi 29 avril Cheikh Sabah al-Khaled al-Sabah, Premier ministre koweitien. Les deux hommes ont discuté des questions d’intérêts communs.

Lors de la rencontre, se référant aux relations irano-koweitiennes dans divers domaines, le ministre des Affaires étrangères de notre pays a souligné la nécessité d'élargir et de renforcer les relations bilatérales, manière d'exploiter pleinement les potentiels existants notamment dans les domaines économique et commercial.

Javad Zarif a souligné la nécessité des efforts conjoints de la République islamique d’Iran et du Koweït pour renforcer une ambiance de dialogue en vue de résoudre les problèmes et les défis existants et d’élargir la coopération multilatérale entre les pays de la région.