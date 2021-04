Les Iraniens célèbrent la Journée nationale du golfe Persique le 30 avril, l'anniversaire de la victoire des forces iraniennes contre les troupes portugaises au cours de la guerre dans le golfe Persique en 1622.

Le golfe Persique a une riche histoire datant de plus de cinq millénaires. Carrefour commercial et lieu d’échange permanent entre Orient et Occident, il est devenu, à la suite de la découverte des premiers gisements de pétrole il y a à peine plus d’un siècle, une zone stratégique au centre de tensions et d’enjeux économiques et géopolitiques sans précédent au niveau régional et international.

Le golfe Persique a été sous l’influence de nombreuses civilisations antiques dont les cultures élamites et perse. La conquête du Royaume de Babylone par les Perses au VIe siècle av. J.-C. et l’extension considérable de l’empire achéménide qu’elle entraîna, accroit l’influence perse dans la zone. Cette prédominance fut ensuite maintenue par les Séleucides, les Parthes et les Sassanides, qui étendirent l’influence perse sur les régions côtières de l’ouest et du sud, notamment au travers de nombreux flux de migrations perses vers ces zones.

Du fait de sa situation économique, sociale, industrielle et géographique, le golfe Persique dispose d’une grande importance stratégique pour la République islamique d’Iran et d’autres pays de la zone. Son intérêt stratégique vient de ses ressources pétrolières et gazières, qui jouent un rôle primordial dans l’économie mondiale.

Plus de 20% du pétrole mondial et 35 % du pétrole commercialisé par mer passent par le détroit d’Ormuz, faisant de la région du golfe Persique l'un des endroits les plus stratégiques très importants dans le monde pour le commerce international. En outre, les trois îles du golfe Persique, la Grande Tumb, de la Petite Tumb et Abou Moussa, y sont également situées et font partie de la souveraineté de l'Iran.

